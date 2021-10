Atalanta-Udinese probabili formazioni: ci sarà Demiral in difesa?

Atalanta-Udinese probabili formazioni: la presentazione del match – La voglio di risollevarsi contro la continuità di chi vuole allontanarsi dalla zona retrocessione: una sfida intensa quella tra i nerazzurri di Gian Piero Gasperini e i bianconeri friulani, apertissima vista la posta in palio (Champions e salvezza) analizzando il rendimento di entrambe le squadre. L’ultimo incontro è stato condito da un 3-2 dove la Dea ha dominato sotto tutti i punti di vista. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Udinese.

Atalanta-Udinese probabili formazioni: le scelte in campo

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Musso in porta; Lovato, De Roon e Palomino a comporre la difesa orobica, il duo Koopmeiners-Freuler a dare una mano in mediana, fasce a Maehle e Zappacosta. Chiavi dell’attacco a Malinovskyi e Pasalic a sostegno di Zapata.

Probabile formazione Udinese. I padroni di casa andranno di 3-5-2. In attacco Beto e Deulofeu; a centrocampo Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo e Udogie per dare qualità al gioco della squadra. Chiavi della difesa a Becao, Nuytinck e Samir.

Formazioni Atalanta-Udinese, gli schieramenti dal 1′ minuto

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Demiral, De Roon, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.