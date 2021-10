Calendario 8° giornata Serie A: quali partite su Sky e Dazn?

Calendario 8° giornata Serie A: il programma delle partite su Sky e Dazn. Dopo aver avuto un assaggio delle squadre impegnate nelle coppe di Champions ed Europa, siamo finalmente pronti a riabbracciare il ritorno della Serie A. Questo weekend il campionato di calcio italiano torna in campo partendo dai tre anticipi dell’ ottava giornata in programma sabato 16 ottobre, ovvero Spezia-Salernitana, Lazio-Inter, e Milan-Verona. Ma qual è la programmazione tv? Andiamo dunque a scoprire quali saranno le partite dell’ ottava giornata di Serie A trasmesse sulla piattaforma satellitare Sky e quali, invece, saranno trasmesse in diretta streaming da Dazn.

Calendario Serie A 8° giornata: quali partite su Sky e quali su Dazn?

La principale novità di questa nuova edizione del torneo di calcio italiano, con la partecipazione di 20 squadre, tra cui tre neopromosse dalla Serie B, riguarda i diritti TV. La Lega Serie A, in una riunione prima dell’inizio del campionato di questa stagione, ha infatti concesso all’emittente di servizio streaming i diritti relativi a 7 partite in diretta esclusiva e 3 match in co-eclusiva con Sky.

8a giornata di campionato che si aprirà ufficialmente nella giornata di oggi, sabato 16 ottobre 2021 con i consueti tre anticipi del sabato: alle 15 scontro salvezza tra Salernitana e Genoa, alle 18 big match all’Olimpico tra Lazio-Inter, mentre alle 20.45 il Milan di Pioli riceverà in casa il Verona di Tudor. Una domenica piena di impegni, alle 12.30 le prime a scendere in campo sono Cagliari e Sampdoria, nel pomeriggio, alle 15.00, in contemporanea Genoa-Sassuolo, Empoli-Atalanta e Udinese-Bologna. Alle 18:00, invece, Napoli-Torino. A concluderequesta giornata, alle 20.45 Juventus-Roma. Il turno si chiuderà con il Monday Night, in programma lunedì 18 ottobre tra Venezia-Fiorentina.

16/10 15:00 Spezia-Salernitana DAZN 16/10 18:00 Lazio-Inter DAZN 16/10 20:45 Milan-Verona DAZN/SKY 17/10 12:30 Cagliari-Sampdoria DAZN/SKY 17/10 15:00 Empoli-Atalanta DAZN 17/10 15:00 Genoa-Sassuolo DAZN 17/10 15:00 Udinese-Bologna DAZN 17/10 18:00 Napoli-Torino DAZN 17/10 20:45 Juventus-Roma DAZN 18/10 20:45 Venezia-Fiorentina DAZN/SKY