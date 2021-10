Dove vedere Juventus-Sassuolo streaming e diretta tv Serie A: Sky o DAZN?

DOVE VEDERE JUVENTUS SASSUOLO STREAMING E DIRETTA TV SERIE A – Il match Juventus-Sassuolo, valido per la decima giornata della Serie A 2021/22, si gioca mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30 all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus di Max Allegri è imbattuta dalla gara persa col Napoli alla terza giornata ed è in lenta risalita, anche il pareggio con l’Inter potrebbe aver compromesso le speranze di rimonta sulla vetta. In ogni caso, i bianconeri non possono perdere altro terreno: ecco dove vedere Juventus Sassuolo streaming gratis e diretta tv in chiaro.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo, decima giornata Serie A

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Kaio Jorge, Dybala.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Defrel.

Dove vedere Juventus-Sassuolo Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Juventus-Sassuolo sarà trasmesso in diretta su DAZN. DAZN trasmette tutte le partite di Serie A: per accedere ai contenuti, è necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio. Si potrà quindi poi assistere al match attraverso la app di DAZN, disponibile per pc, smartphone e tablet, ma anche sulle moderne smart tv: il costo dell'abbonamento è di 29,99€ al mese.