Dove vedere Sampdoria-Atalanta streaming gratis e diretta tv. Occorre riscattare il pareggio beffardo contro l’Udinese per risollevare la propria classifica. E’ questo l’obiettivo dell’Atalanta che, a Genova con la Sampdoria, vuole assolutamente la vittoria. Dall’altra parte i blucerchiati vogliono continuare il trend positivo in casa: dove hanno vinto con lo Spezia senza particolari problemi dal punto di vista tecnico e tattico. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo a scoprire dove vedere Sampdoria-Atalanta streaming gratis e diretta tv.

Dove vedere Sampdoria-Atalanta streaming gratis e in tv: orario e canale del match

La partita Sampdoria-Atalanta, in programma mercoledì allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 18:30 (essendo match infrasettimanale) sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Il match tra i nerazzurri e i blucerchiati sarà visibile su smart tv compatibili con l’apposita app oppure su tutti i televisori collegandoli a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Inoltre DAZN rende disponibile il match per vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook. A 29,90€