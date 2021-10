Serie A, dove vedere Sassuolo Inter: diretta tv e streaming DAZN o Sky?

Dove vedere Sassuolo Inter: verso il match

Archiviata la sesta giornata di Serie A e il turno infrasettimanale delle coppe europee, è arrivato il momento della settima giornata. In questo turno di campionato il Sassuolo di Alessio Dionisi ospiterà l’Inter di Simone Inzaghi. I neroverdi sono reduci dalla vittoria per 1 a 0 ottenuta contro la Salernitana e si trovano al dodicesimo posto in classifica con 7 punti. I nerazzurri sono reduci dal pareggio per 2 a 2 rimediato contro l’Atalanta (e dal pareggio per 0 a 0 in Champions contro lo Shakhtar) e si trovano in terza posizione con 14 punti ottenuti finora. Il Sassuolo è sempre stato un avversario ostico per l’Inter negli ultimi anni, con partite ricche di gol e di spettacolo.

Dove vedere Sassuolo Inter: l’orario del match

La sfida tra Sassuolo e Inter andrà in scena sabato 2 ottobre alle ore 20:45. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il MAPEI Stadium di Reggio Emilia.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Sassuolo Inter

Il match in questione avrà una doppia copertura: sarà infatti trasmesso sia su Sky che su DAZN (che detiene i diritti dell’intero campionato di Serie A). Sul decoder di Sky, gli abbonati potranno seguire il match sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Calcio) e 251. La partita sarà visibile in streaming sia sull’app di Sky Go che sull’app e sul sito di DAZN (Guarda Sassuolo-Inter su DAZN. Attiva ora).