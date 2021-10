Probabili formazioni Sassuolo Inter: torna Calhanoglu dal 1′?

Probabili formazioni Sassuolo Inter: verso il match

Archiviata la sesta giornata di Serie A e il turno infrasettimanale delle coppe europee, è arrivato il momento della settima giornata. In questo turno di campionato il Sassuolo di Dionisi ospiterà l’Inter di Inzaghi. Il Sassuolo, autore di un discreto inizio di stagione, si trova al dodicesimo posto in classifica con 7 punti ed è reduce dalla vittoria ottenuta per 1 a 0 nei confronti della Salernitana. L’Inter si avvia alla fase finale di un tour de force che l’avvista perdere punti per strada contro l’Atalanta in campionato e contro lo Shakhtar in Champions League. Adesso i nerazzurri sono terzi in campionato con 14 punti e vorranno tornare alla vittoria a cominciare da questa sfida contro i nero-verdi.

Probabili formazioni Sassuolo Inter: le scelte di Dionisi e Inzaghi



QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà fare a meno di Obiang e Romagna, in quanto ancora indisponibili. Il tecnico del Sassuolo potrà contare sul solito 4-2-3-1 con Consigli tra i pali. In difesa Muldur è in vantaggio su Toljan per la fascia destra, mentre il reparto sarà completato da Chiriches, Ferrari e Rogerio. Frattesi e Lopez agiranno davanti la difesa. Sulla trequarti con ogni probabilità ci saranno i titolarissimi, ovvero Berardi, Djuricic e Boga. Infine, in avanti ci sarà l’oggetto dei desideri dell’Inter, il giovane talento Raspadori.



QUI INTER – Inzaghi avrà soltanto Sensi tra i giocatori in infermeria. In porta ci sarà capitan Handanovic (per lui il tecnico interista ha dispensato parole di elogio in conferenza stampa). In difesa ci saranno Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sugli esterni Darmian e Perisic dovrebbero avere la meglio su Dumfries e Dimarco. A centrocampo ancora confermati Barella e Brozovic, col ritorno di Calhanoglu dal primo minuto. In attacco al fianco di Lautaro ballottaggio aperto tra Dzeko e Correa (il Tucu potrebbe essere scelto da Inzaghi in modo da concedere qualche minuto di riposo a Dzeko, il quale sarà l’attaccante a cui si affideranno i nerazzurri al rientro dalla sosta per le nazionali).

Probabili formazioni Sassuolo Inter: lo schieramento in campo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur/Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: Dionisi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian/Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa/Dzeko. All.: Inzaghi.