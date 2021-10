Dove vedere Verona-Lazio streaming e diretta tv in chiaro Serie A: Sky o DAZN?

DOVE VEDERE VERONA LAZIO STREAMING E DIRETTA TV SERIE A – Il match Hellas Verona-Lazio, valido per la nona giornata della Serie A 2021/22, si gioca domenica 24 ottobre alle ore 15:00 al Marcantonio Bentegodi di Verona. La squadra di Maurizio Sarri arriva dalla bella vittoria sull’Inter, ottenuta nel finale di gara grazie al contestato gol di Felipe Anderson e al colpo di testa di Milinkovic. Il Verona ha invece subito una tremenda rimonta dal Milan, in coda a una bella prestazione: ecco dove vedere Verona Lazio streaming gratis e diretta tv in chiaro.

Le probabili formazioni di Verona-Lazio, nona giornata Serie A

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Radu, Patric, Hysaj; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Dove vedere Verona-Lazio Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Hellas Verona-Lazio sarà trasmesso in diretta su DAZN. DAZN trasmette tutte le partite di Serie A: per accedere ai contenuti, è necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio. Si potrà quindi poi assistere al match attraverso la app di DAZN, disponibile per pc, smartphone e tablet, ma anche sulle moderne smart tv: il costo dell’abbonamento è di 29,99€ al mese.