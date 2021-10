Inter, Marotta rassicura: “Zhang mi ha detto resta”

Il match di San Siro, Inter-Juventus, porta Beppe Marotta ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio. L’ad nerazzurro tocca argomenti molto importanti; argomenti sul futuro della società milanese che negli ultimi tempi ha avuto un po’ di difficoltà. Per i tifosi dell’Inter, Marotta rassicura tutti, si possono dormire sogni tranquilli, almeno per il momento.

Inter, Marotta rassicura tutti: “Zhang resta”

Ai microfoni di DAZN, l’ex dirigente bianconero, prima del derby d’Italia ha dichiarato: “Non sono azionista, ma in questi giorni ho parlato col presidente Steven Zhang, e mi ha dato rassicurazioni sulla sua permanenza. Sul fondo, inteso il fondo arabo Pif, non ci sono elementi concreti, assolutamente anche se è una questione della proprietà. Io mi limito alla gestione con i colleghi e cerchiamo di farlo nel modo migliore”.

Il dirigente dell’Inter, alle domande sul mercato, conclude così: “Ci tengo a sottolineare che il nostro è un lavoro di team, con Ausilio, Baccin e tutte le componenti. Avevamo l’obiettivo di mettere in sicurezza finanziaria la società e abbiamo dovuto cedere asset importanti, ma poi abbiamo lavorato di fantasia e creatività riuscendo a sostituirli degnamente. Il calcio è gioco di squadra, non di un singolo, per cui dobbiamo valorizzare e consolidare questo concetto”.