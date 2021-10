Inter, un “tour de force” per Lautaro: dopo il Perù in campo contro la Lazio

E’ uno degli elementi imprescindibili dell’Inter di Simone Inzaghi, tanto che il tecnico nerazzurro, spera di poter contare, già dalla prossima giornata di campionato, sulla sua presenza in campo, nonostante sia attualmente impegnato con la Nazionale argentina per la qualificazione ai Mondiali 2022. Stiamo parlando dell’attaccante Lautaro Martinez che – rientrando a Roma nella serata del 15 – raggiungerà subito i compagni per quello che sarà il prossimo impegno dell’Inter contro la Lazio di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico.

Inter, non solo Lautaro: vicino il rientro di quattro nerazzurri

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, sembrerebbe proprio che Inzaghi farà il possibile per schierare in campo l’attaccante, tanto che dopo il match contro il Perù, che si disputerà nella notte tra giovedì e venerdì, il Toro sarà protagonista di un vero “tuor de force”, che lo vedrà impegnato nella gara contro il club della capitale, per riuscire a conquistare tre punti fondamentali per tenersi stretto uno dei primi posti nella classifica di campionato.

Ma non solo, il tecnico nerazzurro potrà puntare sull’argentino anche per il match della fase a gironi di Champions League, che vedrà l’Inter giocare in casa a San Siro contro Sheriff, martedì 19 ottobre. Lautaro non è l’unico giocatore nerazzurro non ancora rientrato dal ritiro con la Nazionale .Tra questi Correa, che sembra però destinato alla panchina nel match contro la Lazio, ed inoltre Vidal, Sanchez e Vecino, che rientreranno in Italia sabato mattina.