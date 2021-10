La gomitata di Cuadrado a Vina accende Juve Roma

Juve-Roma è già iniziata, quantomeno in Sud America e sui social. Ad alzare il sipario sul big match in programma allo Stadium domenica 17 ottobre alle 20:45 è stato lo juventino Juan Cuadrado che ha steso con una gomitata violenta il giallorosso Matias Viña durante la partita di qualificazione mondiale Uruguay-Colombia, giocata a Montevideo nella notte italiana tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre, terminata infine con un pareggio a reti bianche.

Di seguito il video della violenta gomitata rifilata dallo juventino Cuadrado al romanista Viña:

Que esto no haya sido roja para Cuadrado es increíble. Tremendo codazo a Matías Viña. pic.twitter.com/h6zdg5XZyL — Damian Pereyra (@Pereyradamian95) October 8, 2021

Un fallo voluto e cercato, da rosso diretto per condotta violenta per tutti tranne che per il direttore di gara Jesus Valenzuela. Incredibilmente infatti il colombiano della Juve è stato solamente sanzionato con un cartellino giallo, con il VAR che ha lasciato correre confermando la valutazione dell’arbitro venezuelano. Sui social è ovviamente scoppiato il caso con la stampa uruguagia che ha attaccato sia l’arbitro che il colombiano.

Juve-Roma, dunque, è già iniziata con i fuochi d’artificio. Tra nemmeno sette giorni all’Allianz Stadium Viña e Cuadrado, a meno di sorprese, saranno ancora l’uno contro l’altro pronti a combattere senza esclusioni di colpi.