Napoli, punto non da buttare. Ora tre partite abbordabili

Dopo otto vittorie consecutive, il Napoli rallenta all’Olimpico. 0-0 al termine di un match, quello contro la Roma di Mourinho, piuttosto equilibrato e interessante, per la verità, più dal punto di vista tattico che da quello delle occasioni da rete. Sulla “scacchiera” le due squadre si sono equivalse ed entrambe hanno creato qualche occasione per vincere.

Napoli, il calendario dà una mano

La squadra di Luciano Spalletti ha comunque confermato le impressioni di compattezza e solidità fornite in questa prima parte di campionato. Il punto ottenuto in casa di una formazione ancora scottata dall’umiliazione subita giovedì in Europa League per mano dei norvegesi del Bodo/Glimt non è da buttare, sebbene ieri i partenopei siano apparsi meno brillanti di altre volte. Dopo otto successi in altrettante partite, tuttavia, era preventivabile un rallentamento. In questi casi è ovviamente sempre meglio pareggiare che rischiare la sconfitta, specie in un campo comunque ostico. Ecco perché il punto non è stato accolto con totale insoddisfazione dall’ambiente napoletano.

La truppa azzurra può inoltre trovare un potenziale alleato nel calendario, a cominciare dal prossimo turno infrasettimanale che vedrà i partenopei impegnati giovedì sera in casa contro il Bologna. Dopo la sfida ai felsinei, il Napoli sarà atteso dal derby all’Arechi contro una malmessa Salernitana. Poi ospiterà il Verona con la trasferta di Europa League in casa del Legia Varsavia nel mezzo. Una serie di partite sulla carta piuttosto abbordabili per la capolista, da sfruttare per arrivare nelle migliori condizioni allo scontro diretto in casa dell’Inter, in programma il 21 novembre a San Siro.

Contro il Bologna, Spalletti potrebbe dare una chance dal 1′ a Dries Mertens. Il belga ha infatti bisogno di giocare per ritrovare la migliore condizione dopo l’infortunio recentemente superato. Sull’out di destra è ballottaggio tra Hirving Lozano e Matteo Politano: probabile la consueta staffetta a gara in corso tra i due esterni offensivi.