Roma, senti Mexes: “Con il Napoli ci C****** sotto”

Se c’è un difensore che in Serie A tutti ricordano, quello è Philippe Mexes. L’ex calciatore e centrale ha fatto la storia della Roma e a fine carriera ha vestito anche la maglia del Milan, ultima squadra per cui ha giocato. Uno dei difensori più difficili da superare e noto anche per la sua enorme aggressività. L’ex centrale è stato intercettato dai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato della Roma e del Napoli, in particolar modo del suo ex allenatore Luciano Spalletti.

Mexes: “Spalletti è un grande allenatore”

Philippe Mexes con la Roma ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, ma mai lo scudetto che manca dalla Capitale dal 2001. Ecco quindi che dice la sua su chi vincerà lo scudetto e ovviamente non poteva che rispondere così: “Io spero che vinca la Roma, ce l’ho sempre nel cuore. Piazza molto bella e pesante, non voglio fare il lecchino ma non mi sarei mai aspettato di vivere una cosa così. Al Milan c’era un altro ambiente, ho vissuto due cose diverse, Roma è più umana“. Parole d’amore verso la città che l’ha cresciuto e consacrato nel calcio mondiale.

L’ex difensore ha parlato anche del Napoli, squadra che ha sfidato in parecchie circostanze. Da sempre è stata una squadra dura da battere, come confermato dal francese: “Quando andavamo a giocare lì ci ca****mo addosso perché era una squadra forte! Ma anche questo è il bello del calcio“. Sulla panchina dei partenopei c’è una vecchia conoscenza di Philippe, ovvero Luciano Spalletti. I due si conoscono molto bene, ma non si sono mai sentiti con frequenza. Ecco cosa ha detto: “Da quanto non sente Spalletti? Sentivo più spesso Baldini, Spalletti l’ho sentito una volta ma non ho più avuto notizie“.

Infine vuole dare un messaggio all’allenatore del Napoli: “Non deve avere dubbi su se stesso perché è un grande allenatore. Ha scelto piazze pesanti, deve stare sempre in campo con passione, lasciasse fuori quello che è extra calcio. In passato ne ha sofferto, ogni volta prendi una botta e non è semplice reagire“.