Sky o Dazn? Dove vedere Atalanta Lazio: diretta tv e streaming

Dove vedere Atalanta Lazio in tv. Una sfida dal sapore di Europa. Da una parte l’Atalanta, che viene dal successo in trasferta a Genova in casa della Sampdoria per 1-3. Dall’altra parte la Lazio, che dopo lo scivolone a Verona in casa dell’Hellas, si è rialzata con una vittoria di misura per 1-0 grazie a un lampo di Pedro. Per i bergamaschi è un test importante per capire le ambizioni della Dea in questa stagione. Di fronte una Lazio in piena difficoltà ma che con le big, se lo ricordano bene Roma e Inter, non fallisce mai.

Quando si gioca Atalanta-Lazio, undicesima giornata Serie A

La partita tra Atalanta-Lazio si disputerà sabato 30 ottobre 2021 alle ore 15:00, al Gewiss Stadium di Bergamo. Ecco l’anteprima del match:

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Atalanta Lazio in diretta tv e streaming

La partita tra Atalanta-Lazio sarà visibile in diretta esclusiva in streaming sulla piattaforma Dazn. Abbonati ora a DAZN: per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match del Gewiss Stadium di Bergamo. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO, il match sarà visibile in streaming anche su Tim Vision.

Probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; de Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.