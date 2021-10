Sky o Dazn? Dove vedere Atalanta Milan: diretta tv e streaming

Dove vedere Atalanta Milan in tv. Due squadre che stanno vivendo momenti opposti. Da una parte l’Atalanta, reduce dalla vittoria in Champions League 1-0 contro lo Young Boys grazie al goal di Matteo Pessina, che l’ha portata in vetta al suo girone europeo. I bergamaschi però non hanno ancora ingranato a pieno la marcia in campionato. Dall’altra parte il Milan, reduce dalla seconda immeritata sconfitta consecutiva europea per 1-2 in casa contro l’Atletico Madrid, che però in Serie A ha un cammino quasi impeccabile. Per entrambe la sfida ha un valore importante: i rossoneri per continuare a inseguire a stretto giro il Napoli, mentre i nerazzurri per risalire la china.

Quando si gioca Atalanta-Milan, settima giornata Serie A

La partita tra Atalanta-Milan si disputerà domenica 3 ottobre 2021 alle ore 20:45, al Gewiss Stadium di Bergamo. L’ultimo precedente risale all’ultima giornata della passata stagione. L’incontro fu vinto dai rossoneri 0-2, grazie al quale si assicurarono la qualificazione in Champions League, con la doppietta su rigore di Franck Kessie.

Probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. Allenatore: Gianpiero Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Atalanta Milan in diretta tv e streaming

La partita tra Atalanta-Milan sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match del Gewiss Stadium di Bergamo. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO il match sarà visibile anche su Tim Vision.