Sky o Dazn? Dove vedere Sampdoria Atalanta: diretta tv e streaming

Dove vedere Sampdoria Atalanta in tv. Ritorna il turno infrasettimanale e per entrambe le squadre si prospetta una sfida a caccia della continuità. Da una parte la Sampdoria, reduce dal successo netto con lo Spezia, ma che ancora una volta ha subito goal. I ragazzi di D’Aversa devono assolutamente sistemare i problemi difensivi in vista dell’Atalanta che nelle ultime due stagioni di Serie A si è confermata come il miglior attacco della Serie A. I bergamaschi invece, dopo il pareggio in extremis subito dall’Udinese, e la recente rimonta subita in Champions League dallo United di Ronaldo, devono ritrovare quella solidità che gli ha permesso in questi anni di stare nella parte alta della classifica.

Quando si gioca Sampdoria-Atalanta, decima giornata Serie A

La partita tra Sampdoria-Atalanta si disputerà mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 18:30, allo stadio Marassi di Genova. Ecco l’anteprima del match:

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Sampdoria Atalanta in diretta tv e streaming

La partita tra Sampdoria-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva in streaming sulla piattaforma Dazn. Abbonati ora a DAZN: per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dello stadio Marassi di Genova. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO, il match sarà visibile in streaming anche su Tim Vision.

Probabili formazioni: le scelte di D’Aversa e Gasperini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Adrien Silva, Verre; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Roberto D’Aversa

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Lovato, De Roon, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini