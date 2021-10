Pioli: “Ecco cosa è cambiato dopo il lockdown….”

Stefano Pioli, ospite del Festival dello Sport di Trento, ha rivelato alcuni retroscena accaduti durante il lockdown. In particolar modo, nel video pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato di come si allenava insieme alla squadra, grazie all’ausilio della tecnologia. E questo, ha consentito al gruppo di migliorare la conoscenza reciproca, creando un’intesa che è stata determinante per le partite della seconda metà del campionato.

Stefano Pioli: “Non è semplice spiegare le cause”

L’allenatore rossonero, alle domande degli intervistatori, prova a dare una spiegazione sul perchè la sua squadra aveva migliorato il rendimento nelle partite post lockdown: “Non è semplice evidenziare le vere cause. Siamo stati in contatto con lo staff. Abbiamo preferito lasciare i giocatori “più tranquilli possibile”, visto che era una situazione per tutti molto disagevole, molto particolare. Dopo in effetti quando abbiamo ripreso gli allenamenti a distanza su Zoom, quando siamo diventati così pratici con la tecnologia, cosa che prima non eravamo, abbiamo cominciato a lavorare insieme. Abbiamo iniziato a confrontarci con i giocatori su tante cose. Li ho avvertito qualcosa di diverso. Come ci siamo ritrovati ad allenare a Milanello, per la ripresa del campionato, non so…Sembrava che la nostra conoscenza fosse più profonda e completa. La mia conoscenza nei loro confronti. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia siamo andati forti. Sono cose difficili da spiegare. Credo che molto del merito vada ai giocatori che hanno sempre creduto ad un modo di lavorare“.