Verso Lazio-Inter, Inzaghi torna a “casa”… da rivale

E in programma sabato 16 ottobre, uno dei big match più importanti dell’ottava giornata di campionato. Lazio e Inter infatti scenderanno in campo alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico, con l’obiettivo comune di conquistare tre punti fondamentali per la classifica che permetterebbero, in caso di vittoria, ai padroni di casa di accorciare la distanza con le prime posizioni, e ai nerazzurri di Inzaghi di mantenere ben saldo un posto sul “podio” della classifica di Serie A.

Una vera e propria sfida che vedrà tra i protagonisti, non solo le squadre che scenderanno in campo, ma soprattutto il tecnico dell‘Inter che, dallo scorso 27 maggio, ha lasciato la capitale per approdare a Milano e iniziare la sua nuova avventura con il club nerazzurro.

Simone Inzaghi, una carriera a tinte biancocelesti

Come tutti sappiamo, gran parte della sua carriera, Simone Inzaghi l’ha costruita con la maglia biancoceleste, segno che la prossima non sarà di certo per lui una partita come le altre. Arrivato nel 1999 da calciatore, ha collezionato con la Lazio 196 presenze e 55 gol. Inizia poi nel 2016 l’esperienza da allenatore in prima squadra, dopo due anni trascorsi con la primavera, che lo ha portato a diventare uno degli allenatori con più presenze nella storia della Lazio.

Ben cinque stagioni dunque dove ad Inzaghi va sicuramente dato il merito di esser riuscito a riportare i biancocelesti in Champions League dopo 13 anni. L’affetto nato e mantenuto nel tempo tra il tecnico e i tifosi, è un qualcosa che va oltre il fatto che oggi le strade si siano divise. Rimangono gli anni vissuti insieme, e i trofei vinti, che porteranno i tifosi ad abbracciare metaforicamente, il “ritorno” di Inzaghi a Roma.