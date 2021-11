“Su Morata c’è un accanimento”

La situazione in casa Juventus non è delle migliori. Nelle ultime 5 partite sono arrivate ben 3 sconfitte (con Sassuolo, Verona e Atalanta) e soli 6 punti. Alla vigilia della sfida contro la Salernitana l’allenatore dei bianconeri, Allegri, fa il punto della situazione “In questo momento ci vuole ordine e serenità. Fortunatamente abbiamo ancora tanti obbiettivi da raggiungere in Champions, in Coppa Italia e la Supercoppa e poi abbiamo una rincorsa che può esser divertente. Dobbiamo trovare un modo per uscire dalla tempesta e non combattere la tempesta“. Secondo Max Allegri ci sarebbe da parte dei giornalisti italiani accanimento su Morata.

Proprio parlando del numero 9 spagnolo, Allegri si sbilancia: “Voglio fare una precisazione. Morata sabato ha fatto una delle migliori partite da inizio stagione. Credo sia stato tra i migliori in campo e questo mi dispiace perché i giudizi vanno dati per l’oggettività. C’è un accanimento su Morata e non va bene.”

Oltre alle parole su Morata, Allegri ha anche parlato di Kean: “Kean è uno che attacca di più l’area, a Morata piace girare un po’ di più. Il dato oggettivo è che abbiamo fatto pochi gol, magari da domani o domenica le cose cambiano. La prestazione di sabato è stata buona, l’Atalanta ha fatto anche cambi difensivi cambiando il modo di giocare per fare risultato.”