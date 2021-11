Atalanta-Spezia probabili formazioni: Muriel o Zapata davanti?

Atalanta-Spezia probabili formazioni: la presentazione del match – Entrambe vengono da una vittoria che regala motivazioni importanti per gli obiettivi stagionali: la permanenza in Champions della Dea (riscattando l’attuale rendimento interno dove vede la Dea conquistare solo una vittoria tra le mura amiche) e la salvezza per i liguri. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Spezia.

Atalanta-Spezia probabili formazioni: le scelte in campo

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Musso in porta; Lovato, Toloi e Demiral a comporre la difesa orobica, il duo Koopmeiners-Freuler a dare una mano in mediana, fasce a Maehle e Zappacosta. Chiavi dell’attacco a Ilicic e Malinovskyi a sostegno di Zapata. Possibile titolarità da parte di Luis Muriel? Improbabile viste le ultime prestazioni, ma non è da escludere che possa entrare a partita in corso.

Probabile formazione Spezia. Gli ospiti andranno di 4-2-3-1. In attacco il tridenteGyasi, Verde e Antiste a sostegno dell’unica punta Nzola; a centrocampo Kovalenko e Maggiore per dare qualità al gioco della squadra. Chiavi della difesa a Bastoni, Erlic, Nikolau e Ferrer.

Formazioni Atalanta-Spezia, gli schieramenti dal 1′ minuto

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Ilicic, Malinovskyi; Zapata.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Bastoni, Erlic, Nikolau, Ferrer; Maggiore, Kovalenko; Gyasi, Verde, Antiste; Nzola.