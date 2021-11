Dove vedere Atalanta-Spezia streaming gratis e in tv: Sky e DAZN?

Entrambe vengono da una vittoria che regala motivazioni importanti per gli obiettivi stagionali: la permanenza in Champions della Dea (riscattando l’attuale rendimento interno dove vede la Dea conquistare solo una vittoria tra le mura amiche) e la salvezza per i liguri. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica (e per nulla scontata al di là di quelli che sono i pronostici), ma non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo a scoprire dove vedere Atalanta-Spezia streaming gratis e diretta tv.

Dove vedere Atalanta-Spezia streaming gratis e in tv: orario e canale del match

La partita Atalanta-Spezia, in programma sabato al Gewiss Stadium di Bergamo pomeriggio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Il match tra i nerazzurri e i liguri sarà visibile su smart tv compatibili con l’apposita app oppure su tutti i televisori collegandoli a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Inoltre DAZN rende disponibile il match per vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook. Abbonati ora a DAZN.