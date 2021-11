Felix fa impazzire la Roma, doppietta e record in Serie A

Felix Afena-Gyan dà spettacolo allo Stadio Luigi Ferraris ed espugna il Genoa grazie ad una doppietta.

La Roma di Mourinho incontra il nuovo Genoa di Shevchenko.

Dopo tante occasioni avute dai giallorossi, ma non concretizzate, tra cui un gol di Abraham annullato al 16′, su segnalazione del VAR per un fallo di mano, ci pensa il più piccolo in campo: Felix Afena. Entrato al 75′, in sostituzione di Shomurodov, segna due gol difficili, il secondo meraviglioso.

All’82’ Felix riceve sulla corsa un passaggio corto da un lucido Henrix Mxit’aryan, e dopo essersi liberato di un avversario lascia partire un missile all’angolino basso di sinistra per lo 0-1.

La Roma non demorde e vuole raddoppiare a tutti i costi per sigillare il trionfo. E’ ancora uno splendido Felix Afena, che arriva sul pallone e tira una fucilata dalla distanza. Niente da fare per Sirigu, che concede lo 0-2.

Termina così l’incontro classico italiano Genoa-Roma.

A risolvere questa partita è stata la scelta di José Mourinho, che ha puntato da subito sui giovani, specialmente dopo il 6-1 rimediato in Norvegia. Buttare nella mischia questo 18enne è stata la decisione più giusta che potesse prendere. Felix ringrazia e ripaga la sua fiducia. Vittoria fondamentale per il periodo che ha attraversato la Roma.

I capitolini riaccorciano la classifica grazie anche alle sconfitte delle prime due: Fiorentina-Milan 4-3 e Inter-Napoli 3-2.

Una doppietta, una notte magica per questo ragazzo che ha dato i tre punti, importantissimi per la Roma.

Il più giovane gol del campionato segnato finora, e il primo 2003 a segnare un gol in Serie A.

Felix e la dedica alla mamma

Una serata che è diventata un sogno per lui, e che al termine della partita si è concesso ai microfoni di DAZN: “Dedico questo gol a tutti i miei compagni, ma soprattutto alla mia mamma, che è ancora in Ghana, alla quale dico ‘ti voglio bene’“.

Il calciatore ghanese si è espresso poi su Mourinho, con un pensiero più che positivo: “E’ un grandissimo coach, tutti i giorni mi aiuta a migliorare, io lo ringrazio”.

Felix e il sogno per la sua carriera futura: “Per il momento ho segnato questo di gol, e voglio pensare solo a migliorare giorno dopo giorno”.