Infermeria Milan, niente Atletico per Rebic: in dubbio Tomori

E’ reduce da una sconfitta contro la Fiorentina, il Milan di Stefano Pioli. Nel match disputato nella giornata di ieri infatti, allo Stadio Artemio Franchi, i rossoneri non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per la classifica di campionato. La gara, terminata con un risultato di 4-3, ha visto tra i protagonisti il campione svedese Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta.

Una sconfitta, quella contro la Fiorentina, che non distoglie di certo l’attenzione dei rossoneri verso gli obiettivi di campionato e Champions League. La situazione riguardante gli infortunati però di certo non aiuta. L’infermeria infatti, è attualmente piena di giocatori fondamentali nello scacchiere di Pioli, tra cui Tomori, Rebic, e non solo.

Verso Milan-Atletico Madrid, out Rebic e Calabria

Mercoledì 24 novembre, il Milan affronterà in trasferta l’Atletico Madrid, per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Un match che – secondo SportMediaset – non vedrà la presenza in campo di Ante Rebic, per via di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, rimediata in allenamento. Con molte probabilità, l’assenza del croato porterà Leao ad un vero tour de force.

In dubbio invece la presenza di Tomori, alle prese con un problema all’anca, le cui condizioni verranno dunque valutate alla vigilia della gara. Non ci sarà il terzino destro Davide Calabria, per via di uno stiramento al polpaccio rimediato durante il ritiro con la Nazionale. Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, procede bene il recupero dall’infortunio per il portiere Mike Maignan, che starebbe ancora proseguendo l’iter di riabilitazione stabilito, a seguito di un intervento al polso sinistro.