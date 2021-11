Inter, Inzaghi ci pensa: Bastoni al posto di De Vrij contro il Napoli

E’ uno dei giocatori di punta per la difesa dell’Inter e, nonostante la sua giovane età, anche per la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Si tratta del difensore centrale Alessandro Bastoni, che ha appena raggiunto il traguardo delle 100 presenze in Serie A nel match contro il Milan. In vista della ripresa del campionato, il giocatore potrebbe sperimentare un “nuovo ruolo”, che lo vedrebbe sempre protagonista della linea di difesa nerazzurra.

A seguito dell’infortunio rimediato da Stefan De Vrij in Nazionale – si legge nelle colonne dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – il tecnico Simone Inzaghi potrebbe optare come soluzione quella di spostare Bastoni centrale al posto dell’olandese, nonostante non abbia ancora pienamente recuperato dall’affaticamento muscolare, che lo ha costretto a non prendere parte alle ultime due gare degli azzurri di Mancini.

Inter, Bastoni centrale e Dimarco a sinistra: Inzaghi prepara i nerazzurri in vista del Napoli

Schierato come titolare, Bastoni ha sempre preso parte alle gare di campionato e Champions League, eccetto per motivi di turnover, o per via di qualche affaticamento muscolare come nel match contro la Sampdoria. Il difensore è senza dubbio uno dei protagonisti dell’Inter di oggi, pronto a rivelarsi come un vero e proprio jolly per Inzaghi. Contro il Napoli dunque – sottolinea la stessa fonte – il giocatore potrebbe prendere il posto di De Vrij, con l’inserimento di Dimarco a sinistra. Un’idea che potrebbe rivelarsi vincente per il tecnico nerazzurro, consapevole che in caso Bastoni non dovese recuperare prima del match, potrà contare su Andrea Ranocchia.