Juventus-Dybala: nessuna lesione muscolare per l’attaccante ma…

A seguito di un affaticamento muscolare rimediato con la Nazionale argentina, il centravanti della Juventus Paulo Dybala avrebbe effettuato ulteriori esami strumentali nelle scorse ore. Secondo SportMediaset, il numero 10 bianconero sarebbe rientrato anticipatamente dal Sud America. Arrivato in Italia infatti, Dybala si sarebbe subito diretto verso la JMedical per effettuare una serie di esami, e capire dunque l’entità del problema.

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari – si legge nel comunicato ufficiale della Juventus – e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”.

Juventus, verso il match contro la Lazio: in dubbio Dybala

La ripresa del campionato vedrà la Juventus di Massimiliano Allegri sfidare in trasferta all’Olimpico la Lazio. Un match importante, ma che potrebbe non vedere tra i protagonisti l’attaccante argentino. La presenza in campo del giocatore infatti – secondo la stessa fonte – sarebbe ancora in dubbio, ma tutto potrebbe dipendere dalla sessione di allenamento che la squadra di Allegri effettuerà alla vigilia della gara contro i biancocelesti. Prima di sottoposti ad ulteriori esami allo JMedical, l’attaccante avrebbe però rassicurato i tifosi bianconeri con un semplice “Sto bene”.