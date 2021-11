Milan-Inter, le pagelle: la sblocca Calahnoglu. Tatarusanu il più decisivo

Termina con un pareggio il derby della Madonnina, che ha visto scendere in campo l’undici di Stefano Pioli, contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Tante sono le emozioni che hanno attraversato il campo di San Siro, che ha visto protagoniste due squadre alla conquista dei tre punti, fondamentali per la classifica di campionato di Serie A. Sia Milan che Inter invece si sono dovute accontentare di un solo punto, ottenuto dal risultato 1-1, trascinato per tutto il match, nonostante non siano mancate le occasioni per mettere la palla in rete.

Ci ha pensato l’ex Hakan Calhanoglu a sbloccare la partita, segnando il primo gol su rigore per i nerazzurri all’11’ minuto del primo tempo. La risposta del Milan arriva al 17′, grazie ad una deviazione di De Vrij, a seguito del colpo di testa di Tomori. Un pareggio che sembra apparentemente non servire a nessuna delle due squadre, ma che permette ai rossoneri di rimanere riagganciarsi al Napoli, al primo posto in classifica.

Le pagelle di Milan-Inter, Tatarusanu para un rigore. Dzeko e Lautaro a corto di gol

Nell’undici schierato in campo da Stefano Pioli, spicca la prestazione del portiere Tatarusanu, per via di una parata su rigore tirato da Lautaro Martinez, e del centrocampista Sandro Tonali, reduce di un’altra grande prova.

Vediamo dunque di seguito le pagelle riferite da SportMediaset:

Tatarusanu: 7,5 – Para un rigore dimostrandosi sicuro e decisivo, evitando all’Inter di passare in vantaggio.

Calabria 6 – Una prestazione che non rispecchia in pieno quelle che sono le qualità del giocatore, ma dimostra comunque quanto la sua presenza in campo sia fondamentale.

Tomori 6,5 – Un’altra grande ed importante prestazione per il centrale, che si dimostra decisivo sul gol che porta al pareggio il Milan.

Kessié 5,5 – Una prestazione in campo poco brillante per il centrocampista, autore del fallo che porta al rigore segnato da Chalanoglu.

Diaz 5,5 – Rientra dopo il periodo di isolamento post Covid, e dimostra di non essere ancora al top della forma.

Krunic 6 -Svolge perfettamente nel primo tempo il compito assegnato da Pioli di marcare Brozovic, ma la prestazione cala nel secondo tempo.

Leao 5,5 – Prestazione poco brillante anche per l’attaccante portoghese, ma si dimostra imprevedibile per la difesa nerazzurra.

Ibrahimovic 5 – Riesce a creare più occasioni nella ripresa, che nel primo tempo, dove prova un tiro su punizione parato da Handanovic.

Stefano Pioli 6 – Tra le sue mosse decisive spicca la scelta di schierare Krunic per marcare il centrocampista dell’Inter Brozovic.

Della squadra di Inzaghi non emerge invece la prestazione di Dzeko e di Barella, ma sono reduci da un’ottima prova i difensori Darmian e Bastoni.

Handanovic 6,5 – Sicuro e deciso nel rispondere al calcio di punizione di Ibrahimovic.

Skriniar 6,5 – Una certezza nella linea di difesa, ma fatica un po’ nella ripresa contro Rebic.

De Vrij 6 – Autore del gol che porta al pareggio il Milan, a seguito del colpo di testa di Tomori.

Bastoni 7 – Si dimostra decisivo sia in fase difensiva che offensiva. Un’altra certezza per Inzaghi.

Darmian 7 – Ottima prestazione in campo per il terzino, che si procura anche il secondo rigore per i nerazzurri.

Barella 6 – Non una delle sue migliori prestazioni, e appare un po’ frenetico in parecchie occasione.

Vidal 6 – Entra nel secondo tempo, e sfiora il gol bloccato ben due volte da Kalulu.

Brozovic 6 – La marcatura stretta di Krunic, non gli permette di esprimersi al meglio nel primo tempo. La prestazione in campo migliora nella ripresa.

Calhanoglu 7 – Realizza il gol su rigore che sblocca la partita all’11’minuto.

Perisic 6 – E’ uno dei giocatori migliori dell’Inter nel match contro il Milan. Corre, ma i suoi assist non riescono a portare al gol le punte nerazzurre.

Dzeko 5 – Non una delle migliori prestazioni, e non riesce a trovare la giocata giusta che lo portasse al gol.

Lautaro Martinez 5 – Nemmeno per il toro è la sua miglior partita. L’intuizione di Tatarusanu non gli permette di mettere la palla in rete su rigore.

Simone Inzaghi 6 – Le sue scelte tattiche, ed i giocatori in campo, sono la dimostrazione del fatto che l’Inter sotto la sua guida diventa difficile da battere.