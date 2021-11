Milan-Maignan, arriva l’ok dello staff medico: quando in rientro in campo per il portiere

E’ quasi terminata l’attesa per il ritorno in campo del portiere del Milan Mike Maignan. La porta di Milanello infatti, nella giornata di oggi si è aperta con una notizia più che positiva, riguardante il giocatore francese. Il portiere – scrive l’edizione odierna de Il Corriere della Sera – sarebbe quasi pronto a tornare a tornare a difendere i pali rossoneri. A seguito dell’ok dato dallo staff medico, Maignan punterebbe proprio a rientrare tra i convocati del prossimo match di campionato, che vedrà il Milan giocare in casa contro Sassuolo.

Ci sarebbe molta cautela intorno al portiere, e il non voler correre rischi ha senza dubbio la priorità. Maignan starebbe, già da qualche giorno, effettuando con continuità degli allenamenti senza sentire dolore al polso. La palla dunque passerà dai medici a Pioli, nonostante il giocatore manifesti la voglia di ritornare in campo il prima possibile.

Milan, non solo Maignan: è atteso il rientro di Tomori e Calabria

In queste settimane la figura di Maignan è stata sostituita dal portiere Tatarusanu, che si è fatto trovare pronto in parecchie occasioni. Nonostante pesi anche su di lui la sconfitta a Firenze, contro i viola di Vincenzo Italiano, la parata sul rigore di Lautaro Martinez nel derby della Madonnina, ha fatto sì che il Milan rimanesse agganciato al Napoli in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Ma adesso sembra quasi arrivato il momento di rivedere il portiere francese in difesa dei pali rossoneri, in modo da assecondare la necessità del Milan in fase difensiva, di riavere in campo i suoi interpreti, date le assenze di Calabria e Tomori.