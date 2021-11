Pessina vicino al rientro: il Gasp e l’Atalanta sorridono

L’Atalanta respira. Dopo il ritorno di Berat Djimsiti, ad alleviare il peso di un foltissimo gruppo di infortunati c’è la lieta novella del vicino rientro in campo di Matteo Pessina dopo un mese di stop forzato.

Pessina, convocazione già per Cagliari?

Il centrocampista della Nazionale, classe 1997, si era infortunato nel match di inizio ottobre contro il Milan, vinto dai rossoneri a Bergamo (2-3). Il recupero dalla lesione al flessore è stato tuttavia abbastanza rapido. Adesso il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini potrebbe convocare il centrocampista già per la trasferta di Cagliari, valida per l’anticipo della 12a giornata di campionato e in programma domani sera alle ore 20,45.

La trasferta in Sardegna sarà un crocevia importante per la formazione bergamasca, reduce dal 2-2 casalingo contro il Manchester United che ha lasciato aperta la qualificazione nel girone. In campionato l’Atalanta viene da un altro 2-2, ottenuto in extremis in casa contro la Lazio. Una vittoria a Cagliari consentirebbe alla Dea di consolidare il piazzamento nella zona Champions. In attesa anche di Milan-Inter, in cui una delle due squadre o entrambe potrebbero perdere punti, consentendo all’Atalanta un riavvicinamento prima della sosta per le nazionali.

Il Cagliari, d’altro canto, vive un momento totalmente diverso. I sardi sono ultimi in classifica e l’arrivo di Walter Mazzarri al posto di Leonardo Semplici non ha cambiato granché per il momento. I rossoblù faticano terribilmente a segnare e hanno colto finora soltanto un successo, il 3-1 interno contro la Sampdoria.

La difesa cagliaritana subisce molti gol e per l’Atalanta, squadra finora quasi impeccabile in trasferta, l’occasione potrebbe essere propizia per banchettare nella fragile retroguardia isolana. Gasperini dovrebbe puntare sulla coppia Ilicic-Zapata in avanti, con Pasalic a supporto. A centrocampo De Roon e Freuler, con Zappacosta e Maehle sulle fasce. In difesa probabile terzetto Djimsiti-Demiral-Palomino davanti a Musso.