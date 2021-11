Sky o Dazn? Dove vedere Napoli Hellas Verona: diretta tv e streaming

Dove vedere Napoli Hellas Verona in tv. Due squadre in un momento di grazia. Da una parte il Napoli, che continua la sua cavalcata inarrestabile in campionato. I partenopei infatti non hanno ancora perso in Serie A e si contendono la vetta della classifica con il Milan. Dall’altra parte l’Hellas Verona, l’ammazza big. Nell’ultima settimana infatti, i veneti hanno sconfitto prima la Lazio di Sarri con un netto 4-1 grazie al poker di Simeone, poi la Juventus per 2-1 sempre grazie a una doppietta del Cholito.

Quando si gioca Napoli-Hellas Verona, dodicesima giornata Serie A

La partita tra Napoli-Hellas Verona si disputerà domenica 7 novembre alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La scorsa stagione finì 1-1 grazie al goal di Faraoni che condannò i partenopei alla qualificazione in Europa League.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Napoli Hellas Verona in diretta tv e streaming

La partita tra Napoli-Hellas Verona sarà visibile in diretta esclusiva in streaming sulla piattaforma Dazn. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO, il match sarà visibile in streaming anche su Tim Vision.

Probabili formazioni: le scelte di Spalletti e Tudor

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Igor Tudor