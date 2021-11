Dopo il turno di Coppe europee tra oggi e domenica si disputerà la 12.a giornata del campionato di Serie A che vedrà il big match Milan-Inter per un derby d’alta classifica, mentre il Napoli (capolista insieme ai rossoneri) affronterà in casa il Verona. Nell’anticipo del venerdì sera in campo al Castellani Empoli-Genoa.

Telecronisti Serie A, 12.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Empoli-Genoa, venerdì 5 novembre ore 20.45 (DAZN, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251)

Telecronaca DAZN: Riccardo Mancini, commento: Emanuele Giaccherini

Telecronaca Sky: Antonio Nucera, commento: Giancarlo Marocchi

Spezia-Torino, sabato 6 novembre ore 15 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Andrea Calogero, commento: Simone Tiribocchi

Juventus-Fiorentina, sabato 6 novembre ore 18 (DAZN)

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Massimo Ambrosini

Cagliari-Atalanta, sabato 6 novembre ore 20.45 (DAZN, Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251)

Telecronaca DAZN: Dario Mastroianni, commento: Fabio Bazzani

Telecronaca Sky: Andrea Marinozzi, commento: Fernando Orsi

Venezia-Roma, domenica 7 novembre ore 12.30 (DAZN, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251)

Telecronaca DAZN: Ricky Buscaglia, commento: Alessandro Budel

Telecronaca Sky: Riccardo Gentile, commento: Lorenzo Minotti

Sampdoria-Bologna, domenica 7 novembre ore 15 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Gabriele Giustiniani, commento: Emanuele Giaccherini

Udinese-Sassuolo, domenica 7 novembre ore 15 (DAZN)

Telecronaca: Federico Zanon, commento: Massimo Gobbi

Lazio-Salernitana, domenica 7 novembre ore 18 (DAZN)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Dario Marcolin

Napoli-Verona, domenica 7 novembre ore 18 (DAZN)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Marco Parolo

Milan-Inter, domenica 7 novembre ore 20.45 (DAZN, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin