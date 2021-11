Venezia-Inter streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Sky? Dove vedere Serie A

Il match Venezia-Inter, valido per la quattordicesima giornata della Serie A 2021/22, si gioca sabato 27 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Pierluigi Penzo di Venezia. I nerazzurri sono terzi in classifica con 28 punti e cercano di rimanere in scia al Milan e al Napoli, in vetta alla classifica con 32 punti.

Le probabili formazioni di Venezia-Inter Serie A

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi.



Dove vedere Venezia-Inter Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Venezia-Inter sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. La sfida del Penzo sarà trasmessa anche su Sky che ha acquistato i diritti tv per tre match di ogni turno in co-esclusiva con DAZN. Gli abbonati potranno seguirla su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).