Acerbi apre alla Premier League, ma nel 2022 sarà alla Lazio

Francesco Acerbi, difensore della Lazio è stato protagonista di un’intervista, ospite a SkySport24 nel giorno di Natale.

Acerbi rivela l’apprezzamento per il campionato inglese

Il centrale biancoceleste ha parlato della sua carriera alla Lazio, strizzando l’occhio alla Premier League: “E’ il campionato più bello al mondo, ci sarei potuto andare e ci andrei volentieri. E’ un campionato affascinante, ci andrei volentieri”.

In queste ultime ore, si era vociferato di un possibile addio di Acerbi alla squadra di Roma, dopo aver esultato in maniera polemica. Tra lui e i tifosi, sembra esserci adesso una rottura difficile da ricostruire, e manifestata anche attraverso un comunicato. Tuttavia, la dirigenza laziale ha idee ben chiare sul suo futuro ed è decisa a mantenere il proprio colosso. Nonostante i sostenitori biancocelesti vogliano la cessione del centrale difensivo, quest’ultimo è un vero e proprio leader difensivo.

Reduce da due gol consecutivi contro Genoa e Venezia, Acerbi ha confermato: “Quello inglese è un campionato affascinante, ci andrei volentieri, ma il mio 2022 sarà ancora alla Lazio. In passato ho avuto la possibilità di andare in Inghilterra, mi sarebbe piaciuto perché è il campionato più bello al mondo. E’ affascinante ed emozionante. Guardando le partite si nota che il tifo e l’atmosfera sono di altissimo livello. Confrontarsi con quel campionato mette adrenalina ed è eccitante“.

Sul futuro dell’Italia in vista del Mondiale

Non è mancato poi, il riferimento all’Europeo.. e al Mondiale che si disputerà nel 2022 in Qatar. Parlando della Nazionale italiana, Acerbi ha espresso da una parte la soddisfazione per il successo a Euro2020, dall’altra l’obiettivo di portare l’Italia al Mondiale: “La vittoria dell’Europeo è una soddisfazione che ci porteremo dentro per tutta la vita, ma bisogna andare al Mondiale. Non qualificarci sarebbe una batosta. Per ora non ci pensiamo, c’è il campionato e diverse partite da giocare. Quando c’è stato il sorteggio abbiamo pensato che non era semplicissimo, ma avremo modo di focalizzarci più avanti sull’obiettivo. Mancano tre mesi, adesso ci godiamo il Natale in famiglia”.