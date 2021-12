Atalanta, Gasperini: “Contro la Roma partita di valore. Mourinho? Un grande allenatore”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa del prossimo match di campionato contro la Roma. I nerazzurri di Bergamo infatti, scenderanno in campo domani alle ore 15.00, ospitando in casa i giallorossi di José Mourinho. “E’ un momento molto particolare del campionato – ha affermato il tecnico – perché in pochi giorni chiudiamo il girone di andata, che è molto significativo”.

L’obiettivo dunque sempre essere proprio quello di mantenere alta la concentrazione, data l’importanza della gara, e il valore degli avversari. Durante il corso della conferenza stampa, non è mancato di certo il riferimento al tecnico giallorosso: “Sicuramente è un grande allenatore – ha affermato Gasperini – sia per l’entusiasmo che ha portato all’inizio che per la sua storia”.

Atalanta, Gasperini: “Noi l’anti-Inter? Lo dicono gli altri”

La classifica di campionato, vede l’Atalanta tra le prime in classifica, segno dell’ottimo rendimento della squadra. I risultati ed i punti in classifica, porta ad un inevitabile paragone con i nerazzurri di Milano. La Dea infatti viene definita come l’anti-Inter, e su questa definizione Gasperini dichiara: “Fa parte di quello che viene detto e scritto, lo dicono gli altri. Noi abbiamo il nostro percorso in testa, che è semplice e immediato”.

Sulle condizioni della squadra alla vigilia del match, il tecnico afferma che, a parte Gosens fuori per via di una lesione, la squadra è al completo. Ed infine, su un’ipotetica letterina di Natale, il tecnico confida: “C’è già una bella letterina per domani, poi quella di martedì, poi pensiamo al pranzo di Natale”.