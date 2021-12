Calendario 19° giornata Serie A: quali partite su Sky e Dazn?

Calendario 19° giornata Serie A: il programma delle partite su Sky e Dazn. Ultimo turno infrasettimanale dell’anno per il massimo campionato italiano di calcio, e si ritorna subito in campo dopo il weekend di calcio terminato domenica sera. Turno infrasettimanale di grande calcio che inizierà martedì 21 tre partite distribuite tra le ore 18.30 e le ore 20.45, per poi terminare mercoledì 22 dicembre, quando ben 14 squadre si affronteranno nel primo pomeriggio e in serata. Ma qual è la programmazione tv completa? Andiamo dunque a scoprire quali saranno le partite della diciannovesima giornata di Serie A trasmesse sulla piattaforma satellitare Sky e quali, invece, saranno trasmesse in diretta streaming da Dazn.

Serie A 19° giornata: quali partite su Sky e quali su Dazn?

La principale novità di questa nuova edizione del torneo di calcio italiano, con la partecipazione di 20 squadre, tra cui tre neopromosse dalla Serie B, riguarda i diritti TV. La Lega Serie A, in una riunione prima dell’inizio del campionato di questa stagione, ha infatti concesso all’emittente di servizio streaming i diritti relativi a 7 partite in diretta esclusiva e 3 match in co-eclusiva con Sky. Segui la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora

In questo turno infrasettimanale sono molti gli appuntamenti con la Serie A: la diciannovesima giornata di campionato si apre con gli anticipi di martedì 21 dicembre alle 18:30 con Udinese-Salernitana e alle 20:45 con Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari. Si prosegue mercoledì 22 alle 16:30 con Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio, seguita alle 18:30 da un triplo appuntamento con Verona-Fiorentina, Inter-Torino e Roma-Sampdoria. A concludere la giornata Empoli-Milan e Napoli-Spezia alle 20:45.

21/12 18:30 Udinese-Salernitana DAZN 21/12 20:45 Genoa-Atalanta DAZN/SKY 21/12 20:45 Juventus-Cagliari DAZN 22/12 16:30 Sassuolo-Bologna DAZN 22/12 16:30 Venezia-Lazio DAZN 22/12 18:30 Verona-Fiorentina DAZN/SKY 22/12 18:30 Inter-Torino DAZN 22/12 18:30 Roma-Sampdoria DAZN 22/12 20:45 Empoli-Milan DAZN/SKY 22/12 20:45 Napoli-Spezia DAZN