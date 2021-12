Dove vedere Fiorentina Sassuolo streaming e diretta tv, Serie A

Domenica alle ore 12.30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si disputerà si disputerà il match Fiorentina Sassuolo, valevole per la 18.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica la squadra viola al quinto posto con 30 punti, mentre quella neroverde all’ undicesimo posto con 23. Andiamo a vedere nel dettaglio come seguire il match in diretta TV e streaming ed i precedenti della partita.

SESTINA ARBITRALE:



ARBITRO: Serra

ASSISTENTI: Prenna – Trinchieri

IV UFFICIALE: Marinelli

VAR: Di Bello

AVAR: Passeri

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora

Fiorentina Sassuolo in TV e streaming, dove vederla

Il match Fiorentina Sassuolo sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Alberto Santi e con il commento tecnico dell’ex calciatore Alessandro Budel. Segui Fiorentina-Sassuolo su DAZN. Attiva ora.

Come vedere Fiorentina Sassuolo in tv e streaming su Sky? La partita di Serie A sarà visibile in diretta TV anche su Sky Sport, grazie all’acquisizione dei diritti tv per trasmettere tre partite di campionato a giornata. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio, con fischio d’inizio alle ore 12:30. Pre e post partita in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio nello studio di “Domenica Sport”. Telecronaca affidata a Davide Polizzi e Lorenzo Minotti.

I precedenti al Franchi: gli highlights