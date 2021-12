“Pretendiamo le scuse da società, allenatore e squadra”

Sempre più vicino l’esonero per Gotti. L’Udinese ha perso malamente anche contro l’Empoli ed è l’ennesimo risultato negativo per i friulani. Le prestazioni della squadra non hanno convinto né i tifosi né la dirigenza che sta pensando al cambio allenatore. I nomi che circolano nelle ultime ore sono quelli di Giampaolo, Pirlo, Gattuso e Di Biagio. L’Udinese ha raccolto ad oggi 16 punti in 16 partite, distaccandosi di 6 punti dalla zona retrocessione.

Al termine della partita contro l’Empoli, finita 3-1 per i toscani, i commenti di disprezzo della tifoseria sono stati molto forti e decisi. I supporter del Club Autonomi non hanno usato mezzi termini “Esprimiamo tutto il nostro disappunto per il comportamento della squadra in occasione della gara odierna Empoli – Udinese. A fine partita nessun giocatore si è presentato sotto la curva del settore destinato a noi tifosi Bianconeri. Tralasciando la pessima prestazione vista in campo (non solo di oggi), sarebbe opportuno ed altresì doveroso mostrare la faccia a chi, in un giorno lavorativo, si sobbarca 1000 chilometri per seguire e sostenere i propri beniamini. I club autonomi sollecitano pertanto, il capitano e la società, a scusarsi per l’accaduto con i propri tifosi, per questa inqualificabile mancanza.”

Le parole della tifoseria non fanno altro che avvicinare sempre di più l’esonero per Gotti.