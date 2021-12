Garzya sulla Roma: “Tira tanto in porta ma fa pochi goal. Serve puntellare centrocampo e attacco”

In un’intervista esclusiva concessa a TuttoMercatoWeb, Luigi Garzya, ex difensore di Roma e Torino ha espresso il proprio parere sui giallorossi: “Se l’obiettivo è un posto in Champions è chiaro che devi ritoccare i tre reparti, anche se a gennaio non è semplice. Mi sento di dire che puntellerei centrocampo e attacco. La Roma è una squadra che tira tanto in porta però poi fa pochi gol. E’ stata altalenante, mi aspettavo un po’ di più però è anche vero che se prendi Mourinho devi allestire una squadra all’altezza della situazione. C’è ancora un gap da colmare con le prime quattro. Entrare in Champions non è impossibile ma è difficile, soprattutto se ci mettiamo poi anche il ritorno della Juve”.



Lo stesso ex calciatore ha inoltre aggiunto: “Mi piace il reparto arretrato della Roma. Ma in ogni caso confido in Zaniolo, se è in forma può fare la differenza”.

Sul Torino invece Luigi Garzya ha affermato: “Il giudizio è ottimo, dopo due stagioni in cui ha lottato per non retrocedere. Juric ha cambiato la mentalità alla squadra, è stato ritrovato lo spirito (…) Bremer lo reputo uno dei più forti in Italia. Nella scarsità di difensori bravi, è uno dei più cercati sul mercato”.