Gesperini post Atalanta-Venezia: “Non è il momento di parlare di scudetto”

E’ terminato con un risultato di 4-0 il match di campionato che ha visto scendere in campo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini contro il Venezia. Una vittoria che regala soddisfazioni al tecnico nerazzurro, che continuando a mantenere i piedi per terra, ha sottolineato come ancora non sia stato raggiunto il livello di altre squadre di Serie A.

“Non è questo il momento di parlare di scudetto – ha dichiarato il tecnico – non abbiamo la dimensione del Napoli, Milan e Inter anche se siamo molto vicini come punti”. Un vero “poker show” scrive SportMediaset, quello rifilato al Venezia, che porta i nerazzurri di Bergamo ad avvicinarsi ancor di più con le prime in classifica. Un segno di quella che è la voglia dell’Atalanta di volersi misurare con le grandi.

Gasperini sul rinnovo: “Un ringraziamento da parte mia verso questa famiglia. C’è un feeling che va oltre il calcio”

Rispetto al match a Torino contro la Juventus, in campo con il Venezia c’erano ben sette giocatori diversi. “I giocatori si stanno allenando tutti bene – ha affermato Gasperini – chi ha giocato meno meritava di giocare questa gara. Non perché era il Venezia, ma perché era una gara a tre giorni dalla Juve“. Il tecnico nerazzurro si sofferma inoltre sul rinnovo del contratto fino al 2024, con opzione fino al 2025, che Gasperini ha appena firmato.

“Non è altro che il ringraziamento da parte mia verso questa famiglia e questo ambiente che mi sta dando delle gratificazioni enormi. C’è un feeling che va oltre al calcio con i Percassi e con l’ambiente”. Il tecnico infine conclude sottolineando come le difficoltà dovute agli infortuni muscolari, abbiano caratterizzato l’inizio del campionato, rendendo la preparazione tutt’altro che semplice. Tutte situazioni che si stanno risolvendo, e che non hanno influito sulle prestazioni in campo della squadra. “Credo che la preparazione sia importante, ma non determinante per tutta la stagione. E’ una base fisico-atletica, ma poi il lavoro va approfondito quotidianamente perché la squadra stia in piedi” ha così concluso Gasperini.