Giroud scalda i motori, pronto per il rientro con il Napoli

Il sorpasso dell’Inter brucia ancora in casa Milan, i rossoneri dopo un avvio di stagione super, sono stati eliminati dalla Champion’s League e hanno perso la testa della classifica. Non c’è tempo per rimuginare e bisogna subito pensare al prossimo match casalingo contro il Napoli. Stefano Pioli può sorridere perché con i partenopei ritrova Olivier Giroud. Il francese è fermo ai box da qualche settimana in seguito all’infortunio muscolare subito nella sfida in casa dell’Atletico Madrid.

Il rientro di Giroud permetterà anche a Zlatan Ibrahimovic di rifiatare, lo svedese nell’ultimo periodo è rimasto l’unico attaccante del Milan non infortunato e si è caricato sulle spalle il reparto offensivo dei diavoli.

Grazie al francese, il tecnico rossonero ha anche un’arma in più da sfoderare contro gli uomini di Spalletti. Giroud e Ibrahimovic non sono mai partiti insieme dal 1′ minuto ma a gara in corso sono stati devastanti: in tre partite con in campo Ibra e Giroud, il Milan ha realizzato 6 gol con una media di 1 rete ogni 11 minuti.

Oltre a Giroud speranze anche per Leao

Contro il Napoli potrebbe tornare anche Rafa Leao, anche se le condizioni del brasiliano saranno valutate nei prossimi giorni. Discorso diverso per Davide Calabria. Il difensore non si allena in gruppo da settimane e per questo è molto probabile che rientri direttamente nel 2022 con Pellegri e Rebic.