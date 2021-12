Ciro Immobile positivo al Covid? Niente Venezia-Lazio per il bomber. Pedro o Felipe Anderson il sostituto

Ciro Immobile dopo Lazio-Genoa si vedrà costretto a saltare anche l’ultima partita del 2021 dei biancocelesti contro il Venezia, in programma domani alle 16.30 allo stadio Penzo. Immobile, al momento si trova in quarantena preventiva, per via della presunta positività al Covid della moglie Jessica Melena. In realtà un barlume di speranza di poterlo vedere in campo ci potrebbe essere. Immobile e la moglie non sono a contatto da mercoledì. Secondo il protocollo il bomber laziale dovrebbe rimanere in isolamento fino a poche ore dall’inizio di Venezia-Lazio. Salvo miracoli last-minute mister Sarri si vedrà ancora una volta privato del suo miglior finalizzatore.

Pedro o Felipe Anderson per sostituire Immobile.

Per la seconda volta consecutiva toccherà a Pedro o Felipe Anderson sostituire Immobile. Nella partita contro il Genoa è stato più il brasiliano che lo spagnolo a fare il vertice offensivo. Felipe Anderson giocherà alla Immobile, Pedro esterno da un lato e Zaccagni dall’altro. Muriqi, unica punta di ruolo, per ora non viene preso in considerazione. Il Venezia invece, allenato da mister Paolo Zanetti, occupa il sedicesimo posto in classifica forte dei suoi 17 punti. Ha ottenuto degli ottimi risultati, anche di prestigio come la vittoria contro la Roma e il pareggio contro la Juventus. Domani è il turno della Lazio, che a sua volta viene da una bella vittoria contro il Genoa per 3-1. Sicuramente sarà una partita da seguire tra 2 squadre che attualmente praticano un bel calcio.