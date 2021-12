Immobile salta la rifinitura: in forte dubbio per il Genoa

Ciro Immobile in dubbio, giocherà stasera contro il Genoa? Questa è la domanda che tutti i tifosi della Lazio si porgono dopo l’assenza nella rifinitura di ieri. Assenza dovuta per problemi gastrointestinali e quindi il suo impiego è da valutare concretamente nella giornata odierna, la numero 18 di campionato. Non sono solo i tifosi ad essere preoccupati ma anche Mister Sarri che sta valutando delle alternative.

Se non ce la dovesse fare Immobile al suo posto ci dovrebbe essere Pedro (impiegato alla Mertens come nel vecchio Napoli di Sarri) al centro dell’attacco con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. Possibile inserimento anche di Muriqi al posto dello stesso attaccante sempre con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati e Pedro che partirebbe dalla panchina. Questi i dubbi da sciogliere alla vigilia. Favorita la prima ipotesi. Assenza che sarebbe “pesante” a dir poco quella di Immobile capace di mettere a segno ben 13 gol in 15 partite.

Immobile out? Ecco chi gioca davanti per la Lazio senza Ciro

Considerando il forfait di Immobile ecco le formazioni di Lazio-Genoa in programma oggi alle 18.30 allo Stadio “Olimpico” in Roma:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso, Pandev, Destro. All. Shevchenko.