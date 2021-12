Infortunio-Correa, distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra

L’attaccante dell’Inter Joaquín Correa, a seguito di un infortunio rimediato nel match contro la Roma, si è sottoposto nella giornata di oggi ad una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas . Secondo quanto riferito dal comunicato ufficiale del club nerazzurro, l’esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Si tratta di una lesione che potrebbe necessitare di circa 20/25 giorni di recupero, per poi rientrare nella ripresa del girone di ritorno. Le condizioni del giocatore verranno però valutate nuovamente la prossima settimana.

Inter, quando il rientro in campo per Correa

Per le prossime partite di campionato, l’Inter sarà impegnata ad affrontare in casa a San Siro il Cagliari, e il Torino, e fuori casa la Salernitana. Tutte gare a cui Joquin Correa non potrà prendere parte, nonostante si valuti l’ipotesi di sottoporre il giocatore ad ulteriori accertamenti. Non ci sarebbero però – secondo la stessa fonte – i giusti tempi per l’attaccante di recuperare il 100% della forma.

Nonostante nel comunicato dell’Inter non sia stata specificata la gravità della distrazione muscolare, un rientro affrettato potrebbe compromettere le gare del girone di ritorno. Di fatti dopo la sosta, i nerazzurri di Inzaghi dovranno affrontare il Bologna, e poi Lazio e Atalanta. Tra i prossimi impegni dell’Inter, anche la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus.