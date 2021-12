Inter cooperativa del gol: quanti marcatori diversi per Inzaghi

Nell’Inter di Simone Inzaghi che vince e convince c’è un gruppo che funziona, e anche un collettivo che segna. Quella nerazzurra è infatti a tutti gli effetti e in tutti i sensi una vera e propria “cooperativa del gol”. Da inizio stagione sono andati in rete finora ben 17 giocatori diversi tra campionato e Champions League. Numeri impressionanti considerando che non ci troviamo neppure al giro di boa della stagione.

In questa Inter segnano tutti: ben 17 marcatori diversi

I nerazzurri hanno il miglior attacco del campionato (39 gol realizzati fin qui) e ieri hanno messo a segno altre tre reti nella trasferta all’Olimpico contro la Roma. L’olandese Denzel Dumfries è diventato il diciassettessimo interista ad andare a segno in stagione in tutte le competizioni. Si aggiunge a Milan Skriniar, Hakan Calhanoglu, Arturo Vidal, Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Matias Vecino, Stefan De Vrij, Alexis Sanchez, Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. All’appello, in pratica, manca soltanto chi ha giocato davvero pochissimo per via di infortuni (Stefano Sensi) o di scelte tecniche (Aleksandar Kolarov, Andrea Ranocchia).

Un dato certamente confortante per Inzaghi e che conferma la bontà del lavoro dell’allenatore piacentino. Il gioco propositivo e avvolgente impostato dall’ex tecnico laziale sta dando i suoi frutti sia in Italia che in Europa. Riscontri tutt’altro che scontati se si pensa ai dubbi di tifosi e addetti ai lavori dopo l’avvicendamento tra Antonio Conte e Inzaghi in estate. E anche dopo le cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi e il dramma capitato a Christian Eriksen. L’allenatore emiliano ha fatto ricredere tutti con il lavoro e con la sua filosofia di gioco di cui si è vista l’impronta per anni alla Lazio. E anche all’Inter il viatico intrapreso sembra essere quello giusto.