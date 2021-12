Juventus, quale sarà il futuro di Paulo Dybala?

Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juventus, in scadenza il 30 giugno del 2022. Secondo La Gazzetta dello Sport, tuttavia, in casa bianconera filtra cauto ottimismo per l’evolversi della vicenda. Con ogni probabilità, Dybala continuerà ad essere un giocatore della Juve anche oltre il 2022. Sarà anzi attorno a lui che i bianconeri costruiranno la squadra del futuro. Un messaggio che gli stessi dirigenti bianconeri hanno recapitato direttamente al giocatore argentino.

Dybala-Juventus, probabile fumata bianca sul rinnovo

La Juventus considera l’argentino centrale nella ricostruzione del progetto tecnico e pertanto non vorrebbe privarsene. I colloqui con Cherubini ed Arrivabene hanno avuto esito positivo per il giocatore e per la dirigenza: è stata confermata la volontà bianconera di aprire un vero e proprio ciclo con Dybala in posizione centrale nel progetto. L’aggiornamento dell’accordo è in realtà anche stato definito da tempo tra le parti. A rallentare il processo sono i dettagli relativi ai diritti d’immagine e ai bonus, ma la firma dovrebbe arrivare entro fine anno o al massimo all’inizio del 2022. Dybala firmerà fino al 2026 e guadagnerà 8 milioni di euro l’anno con 2 di bonus. Alla terza stagione gli 8 milioni diventeranno 10 milioni di euro fissi, e l’attaccante avrà un ruolo sempre più importante nella Juventus che verrà.

L’argentino è stato protagonista sia nel bene che nel male nell’ultimo match contro la Salernitana, vinto dalla Juventus per 0-2. Dopo aver sbloccato il match, l’attaccante bianconero ha sbagliato un rigore nei minuti di recupero della sfida. Un errore che, per fortuna della Juventus, si è rivelato ininfluente in quanto avvenuto a risultato già ampiamente acquisito dopo il gol di Alvaro Morata che ha chiuso l’incontro. La prestazione complessiva di Dybala è stata in ogni caso di ottimo livello. Un’ulteriore conferma per Allegri: questa Juve proprio non può fare a meno del suo numero 10, soprattutto in questo momento.