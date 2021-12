Milan, che tegola: trauma al ginocchio per Kjaer. Domani gli esami

Bruttissima notizia per il Milan, che potrebbe perdere a lungo il suo difensore Simon Kjaer. Il centrale danese è uscito dal campo in barella contro il Genoa al 5′ minuto (sostituito da Matteo Gabbia) dopo quello che è sembrato essere un preoccupante infortunio. Per saperne di più si dovranno aspettare gli accertamenti di domani, ma i tifosi rossoneri sono comprensibilmente già

Milan, infortunio a Kjaer: si teme per il ginocchio

Il difensore rossonero sembrerebbe aver rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro nel corso del match contro i liguri. In casa Milan, però, si teme per qualcosa di più grave. In particolare le ansie maggiori sono per il possibile interessamento del crociato, considerando le modalità dell’infortunio e le preoccupanti condizioni del giocatore all’uscita dal campo. Per questo motivo sono attesissimi gli accertamenti, in programma per la giornata di domani.

Se lo stop del danese dovesse essere piuttosto lungo, non è nemmeno da escludere che i rossoneri possano tornare sul mercato durante la sessione invernale. Al momento numericamente le alternative non mancano (in rosa ci sono Alessio Romagnoli, Pierre Kalulu e Matteo Gabbia) ma la qualità di Kjaer sarebbe difficilmente sostituibile con le risorse interne attuali. Soprattutto considerando che il Milan sarà atteso a breve da impegni importantissimi su più fronti e potrebbe andare avanti nel suo cammino in Champions League o in Europa League. Un aspetto che certamente il tecnico Stefano Pioli e i dirigenti milanisti dovranno senz’altro tenere in considerazione. I alti piani rossoneri avevano programmato di dare priorità al reparto offensivo per i rinforzi di mercato, ma adesso probabilmente dovranno valutare anche possibili innesti in difesa.

Un infortunio che si aggiunge ad una lista piuttosto lunga da inizio stagione. Attualmente, del resto, il Milan ha ancora diversi giocatori out per infortuni vari: Calabria, Castillejo, Giroud, Rebic e Plizzari.