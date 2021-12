Napoli: Osimhen maschera di ferro si dice pronto per la Coppa d’Africa. Recupero record

Victor James Osimhen, calciatore nigeriano classe 1998, in forza al Napoli, ha bruciato le tappe del recupero all’infortunio allo zigomo ed è pronto per tornare in campo. Il giocatore ha annunciato sui social la sua disponibilità a partecipare alla imminente Coppa d’Africa. La massima competizione africana si svolgerà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Recupero record quello del calciatore nigeriano, che dopo aver riportato fratture multiple e scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro il 21 novembre nella partita giocata contro l’Inter si dice pronto a tornare in campo ad inizio gennaio e quindi convocabile per la Coppa d’Africa.

Osimhen si candida per la Coppa d’Africa. Il Napoli sarà contento?

“Sarò disponibile per la Coppa d’Africa, a meno che io non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria”. Questo il tweet pubblicato nella giornata di ieri da Victor Osimhen. Dichiarazioni inequivocabili. Il giocatore del Napoli ha tutta l’intenzione di partecipare al torneo, nonostante il grave infortunio subito e il Covid-19 che avanza nel mondo. Osimhen potrà partecipare alla Coppa d’Africa grazie ad una particolare maschera, fatta in kevlar e carbonio, realizzata in tempo record da specialisti napoletani. E il Napoli? Come reagirà a questa eventuale convocazione? Ci ha pensato mister Luciano Spalletti a commentare. L’allenatore toscano si è detto contrario, definendo la Coppa d’Africa un “mostro invisibile” per il suo Napoli. Effettivamente dare torto a Spalletti ci rimane difficile poichè il mister napoletano si vedrà privato sia di Osimehen che di Koulibaly, 2 totem insostituibili del Napoli. Buona Coppa d’Africa a tutti.