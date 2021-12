Probabili formazioni Inter Cagliari: è il momento di Sanchez!

Probabili formazioni Inter Cagliari: verso il match

Archiviata la sedicesima giornata di Serie A, è arrivato il momento della diciassettesima. In questo turno di campionato l’Inter di Inzaghi ospiterà il Cagliari di Mazzarri. I nerazzurri, usciti sconfitti ma non ridimensionati dalla gara di Champions al Bernabeu contro il Real Madrid, vorranno approfittare del passo falso del Milan contro l’Udinese per sorpassare i cugini e salire al primo posto in classifica. L’Inter è reduce dalla vittoria per 3 a 0 contro la Roma e si trova al momento in seconda posizione in classifica con 37 punti (il Milan dopo il pareggio ad Udine è a 39). Il Cagliari è invece reduce dal pareggio per 1 a 1 ottenuto contro il Torino e si trova al terzultimo posto in classifica con 10 punti, in piena zona retrocessione.

Probabili formazioni Inter Cagliari: le scelte di Inzaghi e Mazzarri



QUI INTER – Inzaghi ritrova de Vrij tra i titolari e Kolarov per la panchina. Il difensore olandese tornerà a guidare il reparto, con ai suoi lati Skriniar e Bastoni. Sugli esterni ci saranno Dumfries e Perisic (quest’ultimo insidiato da Dimarco). A centrocampo ci sarà un Barella in cerca di riscatto dopo l’espulsione in Champions; con lui ci saranno Brozovic e Calhanoglu. In attacco potrebbe riposare Dzeko: così a fare compagnia a Lautaro ci sarà Sanchez.



QUI CAGLIARI – Mazzarri dovrà fare a meno di Walukiewicz, Rog, Strootman e Nandez. Possibile lo schieramento dei sardi con un 4-4-2. In porta ci sarà Cragno; in difesa Caceres, Ceppitelli, Carboni e Lykogyannis. Bellanova e l’ex Dalbert sugli esterni di centrocampo, con Marin e Grassi a dettare i tempi di gioco. In avanti Keita e Joao Pedro.

Probabili formazioni Inter Cagliari: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic/Dimarco; Sanchez, Lautaro. All.: Inzaghi.

CAGLIRI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogyannis; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All.: Mazzarri.