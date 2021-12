Probabili formazioni Inter Spezia: Inzaghi lancia Dumfries?

Probabili formazioni Inter Spezia: verso il match

Archiviata la quattordicesima giornata di Serie A, è arrivato il momento della quindicesima. In questo turno infrasettimanale l’Inter di Inzaghi ospiterà lo Spezia di Thiago Motta. L’Inter, reduce dalla vittoria per 0 a 2 contro il Venezia, si trova al terzo posto in classifica con 31 punti. Lo Spezia, reduce dalla sconfitta per 0 a 1 rimediata contro il Bologna, si trova al diciassettesimo posto in classifica con 15 punti. La squadra di Thiago Motta resta comunque un avversario temibile per i nerazzurri: la squadra allenata dall’ex calciatore dell’Inter ha dato prova in questo campionato delle proprie doti offensive.

Probabili formazioni Inter Spezia: le scelte di Inzaghi e Thiago Motta

QUI INTER – Inzaghi recupera Vidal e Sanchez per la panchina, mentre restano indisponibili Kolarov, de Vrij, Darmian e Ranocchia. Leggera emergenza dunque per la difesa nerazzurra dove sarà confermato Bastoni al centro con Skriniar a destra, mentre a sinistra il ballottaggio è apertissimo tra D’Ambrosio e Dimarco (quest’ultimo potrebbe giocare come esterno di centrocampo, concedendo minuti di riposo a Perisic). L’altro esterno sarà Dumfries. A centrocampo turno di riposo anche per Barella, al suo posto uno tra Gagliardini e Vidal; a completare il reparto Brozovic e Calhanoglu. In avanti è Dzeko a partire dalla panchina, lasciando spazio dal 1′ a Correa e Lautaro.

QUI SPEZIA – Thiago Motta opterà per un 4-3-3 per affrontare la squadra con la quale ha vinto il Triplete. Non è l’unico ex della partita saranno in campo anche Manaj e Salcedo nel tridente d’attacco, insieme a Gyasi. L’unico indisponibile sarà Sena. In difesa spazio a Ferrer, Erlic, Kiwior e Reca. A centrocampo ci saranno Maggiore, Sala e l’avanzato Bastoni.

Probabili formazioni Inter Spezia: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio/Dimarco; Dumfries, Vidal/Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco/Perisic; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Kiwior, Reca; Maggiore, Sala, Bastoni; Salcedo, Manaj, Gyasi. All.: Motta.