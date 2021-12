Probabili formazioni Inter Torino: chi al posto di Barella?

Probabili formazioni Inter Torino: verso il match

L’Inter di Simone Inzaghi, sulla scia dell’entusiasmo dopo i recenti risultati, cercherà in tutti i modi di chiudere al meglio l’anno 2021 con l’ultima sfida prima della sosta natalizia nella quale affronterà il Torino di Juric. I nerazzurri si sono già “laureati” campioni d’inverno nello scorso turno di campionato e comandano la classifica con 43 punti (con 4 punti di distacco da Napoli e Milan). Anche il Torino è in un buon momento di forma: reduce dalla vittoria per 1 a 0 ottenuta contro l’Hellas Verona, si trova al decimo posto in classifica con 25 punti.

Probabili formazioni Inter Torino: le scelte di Inzaghi e Juric



QUI INTER – Inzaghi perde per squalifica Barella, oltre agli infortunati Correa e Ranocchia; ritorna tra i convocati Darmian. Pochi i dubbi di formazione per i nerazzurri: nel solito 3-5-2 vengono confermati Handanovic tra i pali così come la difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sugli esterni spazio a Dumfries e Perisic. A centrocampo l’unico dubbio di formazione che riguarda il sostituto di Barella: Vidal sembra essere in vantaggio su Gagliardini e Vecino. A completare il reparto Brozovic e Calhanoglu. In attacco ritorna la coppia titolare: Dzeko-Lautaro.



QUI TORINO – Juric dovrà fare a meno di Praet, Verdi e Belotti. Il modulo sarà il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali. In difesa ci saranno Djidji, Bremer e Buongiorno; sugli esterni Singo a destra, mentre a sinistra il ballottaggio resta aperto tra Vojvoda, Aina e Ansaldi. Lukic e Pobega agiranno davanti la difesa, mentre Brekalo e Pjaca saranno a sostegno della punta Sanabria.

Probabili formazioni Inter Torino: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal/Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda/Aina/Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria. All.: Juric.