Probabili formazioni Roma Inter: Mourinho contro il suo passato

Probabili formazioni Roma Inter: verso il match

Archiviata la quindicesima giornata di Serie A, è arrivato il momento della sedicesima. In questo turno di campionato la Josè Mourinho ospiterà l’Inter di Inzaghi per un match che si preannuncia ricco di emozioni. Inutile dire quanto affetto leghi ancora lo Special One con l’Inter e i suoi tifosi. Tuttavia i due (Inter e Mou) saranno avversari per una sera, in un match che vale molto anche per le sorti del campionato. La Roma è chiamata ad una scossa dopo la sconfitta per 1 a 0 rimediata nello scorso turno di campionato contro il Bologna (i giallorossi si trovano al quinto posto in classifica con 25 punti). Sull’onda dell’entusiasmo, invece, i nerazzurri reduci dalla vittoria per 2 a 0 ottenuta contro lo Spezia; la squadra di Inzaghi ha recuperato diversi punti in classifica alle prime due ed adesso si trova al terzo posto con 34 punti, a soli 2 punti di distanza dal Napoli ed 1 dal Milan.

Probabili formazioni R0ma Inter: le scelte di Mourinho e Inzaghi

QUI ROMA – Piena emergenza per Mourinho, costretto a fare a meno degli squalificati Abraham e Karsdorp, oltre agli indisponibili Spinazzola, Villar, Pellegrini, Afena-Gyan ed El Shaarawy. Probabile che il “Mago di Setubal” decidi di tornare alla difesa a 4 per mettere una pezza alle pesanti assenze. In porta ci sarà Rui Patricio, mentre sarà Ibanez ad occupare il ruolo di terzino destro lasciato libero da Karsdorp. A completare il reparto Smalling, Mancini e Vina. Cristante e Veretotu agiranno davanti la difesa, mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Zaniolo, Mkhitaryan e Carles Perez. In avanti l’unica punta sarà Shomurodov.

QUI INTER – Inzaghi recupera Bastoni in vista di questo match: il giovane difensore italiano si riprenderò il centro della difesa, con ai suoi lati Skriniar e Dimarco (insidiato da D’Ambrosio). Sugli esterni confermati Dumfries e Perisic. A centrocampo ritorna dal 1′ Barella, insieme a Brozovic e Calhanoglu. In attacco Lautaro con l’ex della partita Edin Dzeko.

Probabili formazioni Roma Inter: lo schieramento in campo

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Perez; Shomurodov. All.: Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco/D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.