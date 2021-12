Probabili formazioni Udinese Milan: ecco le scelte di Cioffi e Pioli

Probabili formazioni Udinese Milan, friulani senza Gotti in panchina (esonerato). Nel ‘saturday night’ della 17.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno l’ Udinese del tecnico Gotti e il Milan di Stefano Pioli.

La sconfitta di San Siro contro il Liverpool ha sancito l’eliminazione dalla Champions League, costringendo i rossoneri all’ultimo posto nel girone con conseguente uscita di scena da tutte le coppe europee. Non resta che il campionato, dunque, e la vittoria casalinga contro la Salernitana ha permesso alla formazione diStefano Pioli di riappropriarsi della vetta del torneo, guidando la graduatoria con un punto di vantaggio sull’Inter, tre sul Napoli e quattro sull’Atalanta.

L’Udinese, dopo aver annunciato l’esonero di Luca Gotti, ha affidato la panchina friulana a Gabriele Cioffi, nominato nuovo tecnico ad interim e che debutterà da allenatore bianconero proprio nel match contro la capolista. Nella scorsa stagione fu il Milan a prendersi l’intera posta in palio a Udine: il vantaggio di Kessié venne livellato dal rigore di De Paul prima del sigillo in acrobazia di Ibrahimovic a griffare l’1-2 finale. Dopo aver indicato dove vedere Udinese Milan in diretta tv e streaming, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Udinese Milan: Pioli si affida a Ibra, CIoffi a Beto

QUI UDINESE – Il neo tecnico ad interim Cioffi dovrebbe confermare l’Udinese col 4-4-2, con Success-Beto coppia d’attacco. Becao recupera e dovrebbe giocare nel cuore della difesa, con Perez e Udogie terzini. Walace più di Makengo in mediana, esterni alti Molina (o Soppy) e Deulofeu.

QUI MILAN – Dopo la disfatta in Champions torna il campionato e i rossoneri giocheranno ad Udine. Nel Milan Pioli si affiderà al consueto 4-2-3-1 con una maglia dal primo minuto per Ibrahimovic in avanti, sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic, Tonali in regia. Kalulu o Florenzi terzino destro.

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, De Maio, Nuytinck, Udogie; Molina, Arslan, Walace, Deulofeu; Success, Beto. All. Cioffi



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli